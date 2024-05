Friedrich Engels wurde am 28. November 1820 in Barmen (heute ein Stadtteil von Wuppertal) geboren und starb am 5. August 1895 in London.

Audio herunterladen (25,5 MB | MP3) Früher Marx oder später Engels – in den Diskussionen der 1970er-Jahre ging es heiß her. Marx galt als großer Dialektiker, Engels eher als Schmalspurphilosoph. Tatsächlich war Friedrich Engels (1820 - 1895) eine eigenständige Persönlichkeit und setzte eigene Akzente. Er war Unternehmer, Philosoph und Sozialkritiker, Journalist, Revolutionär und Visionär. Ohne seine finanzielle und inhaltliche Unterstützung hätte es den "Marxismus" wohl nie gegeben. Manuskript zur Sendung