Diese Pflanze eignet sich perfekt als Klopapier-Ersatz!

Diese Woche mit Aeneas Rooch und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Unsere Muttersprache beeinflusst unsere Musikalität (02:45)

- Steinzeitmenschen aßen vorverdaute Nahrung (13:16)

- Von 3D-Legoblöcken zu 3D-Bioblöcken: Dieser neue 3D-Biodrucker wird aus Legosteinen gebaut (21:35)



Weitere Infos und Studien:

Der Musikalitätstest: https://www.themusiclab.org/quizzes/miq

Der Lego-3D-Biodrucker im Video: https://www.youtube.com/watch?v=0i3WqusoWMI

Language experience predicts music processing in a half-million speakers of fifty-four languages: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00387-1

Human consumption of large herbivore digesta and its implications for foraging theory: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/evan.21979

Development and Evaluation of a Low-Cost LEGO 3D Bioprinter: From Building-Blocks to Building Blocks of Life: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/admt.202100868



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König