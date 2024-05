Deswegen ist deine Muttersprache wichtig für dein Musikverständnis

Diese Woche mit Sina Kürtz und ihrem Gast, dem Wissenschaftsautor Dr. Jens Foell.



Ihre Themen sind:

- Jens’ Buch kommt bald – mit Sina klärt er, was eigentlich einen echten Nerd ausmacht (01:26)

- Vielleicht hatten wir längst Kontakt zu Aliens und wissen es nur nicht? Jens erzählt uns was über Bracewell-Sonden (12:13)

- Beim Start der ESA-Sonde JUICE hat sich ein Faultier heimlich ins Foto geschlichen – und geht viral. (26:09)



Weitere Infos und Studien gibt's hier:

Foellig nerdiges Wissen erscheint am 2.5.: https://www.droemer-knaur.de/buch/jens-foell-foellig-nerdiges-wissen-9783426279069

https://www.instagram.com/jens.mailab/

Sinas neuer Youtubekanal: Sonne, Tod und Sterne: https://www.youtube.com/@SonneTodSterne

Das Faultier auf Twitter: https://twitter.com/nadiamdrake/status/1646852297950138369



