Geil, aber ungesund: Dildos verlieren Mikroplastik

- Deutsche lieben etwas kühler. Das sagt eine neue Studie. Wie man Liebe messen kann und welche Rolle ausgerechnet Dresden dabei spielt (01:16)

- Endlich geklärt: Wie Ägypter Mumien machten - Ein Forschungsteam hat viele Beauty-Tipps der Einbalsamierer ergründet. Die Ägypter wussten und konnten viel mehr als gedacht (10:01)

- Die Wiederbelebung des Dodo: Eine Firma will die ausgestorbenen Dodos wiederbeleben. Heute bedrohten Tieren gefällt das nicht (18:48)

- Warum KI so gruslige Hände malt: Chat GPT kann so viel - der Bot hat unser Podcast-Intro geschrieben. Die Handarbeit ist aber noch nicht das Gelbe vom Ei (26:42)



Das macht eine gute Beziehung aus https://www.nature.com/articles/s41598-022-26663-4Rezepte für die perfekte Mumie https://www.nature.com/articles/s41586-022-05663-4Die Folge mit den Mammuts https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/so-geht-laser-kaffee-in-drei-minuten/swr2/10748569/Das Dodo-Genom https://www.science.org/doi/10.1126/science.295.5560.1683Die grusligen Hände der KI https://twitter.com/weirddalle/status/1617240690290839553/photo/1



Redaktion: Charlotte Grieser

Idee: Christoph König