Che Guevara – Geschichte eines Mythos

Rosalind Franklin leistete in den 1950er-Jahren den entscheidenden Beitrag dazu, dass die berühmte Dppelhelixstruktur der menschlichen DNA bestimmt werden konnte. Durch dreisten Betrug und Missgunst ihrer männlichen Kollegen wurde sie aber um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Von Johanne Burkhardt (SWR 2024)