Ramstein: Erster Live-Bericht nach dem Flugunglück

Seit diesem Schuljahr sind die „Kompass 4“-Arbeiten an den Grundschulen in Baden-Württemberg verpflichtend. Sie werden in den 4. Klassen in Mathematik und Deutsch geschrieben und sind eines von mehreren Entscheidungskriterien für eine mögliche Gymnasialempfehlung. Wie laufen sie ab, und was sind die ersten Erfahrungen?

Stefan Troendle im Gespräch mit Johannes Bodemer, Rektor der Grundschule in Simonswald