Nach dem großen Erfolg von Anonyme Shitmover, dem ersten Comedy-Special von Iris Gavric und Matthias Renger, bereitet das Duo nun eine brandneue Show vor. Die erste Tour von Anonyme Shitmover war in mehreren Städten restlos ausverkauft und begeisterte das Publikum mit scharfem Humor und tiefgründigen Einblicken in alltägliche Konflikte und Manipulationen.



Auch in ihrem neuen Projekt dreht sich alles um das menschliche Miteinander – um Konflikte, Manipulation und die Herausforderungen, mit denen wir uns im Alltag konfrontiert sehen. Wie gewohnt wird auch diese Show mit viel Humor und cleveren Beobachtungen das Publikum zum Nachdenken und zum Lachen bringen.



Neben ihrer Bühnenerfahrung sind Iris Gavric und Matthias Renger als Comedy-Creator auf TikTok und Instagram bekannt. Mit ihrem Bestseller Shitmoves sowie ihrem erfolgreichen Podcast "Couple Of" haben sie sich einen Namen gemacht und erreichen wöchentlich hunderttausende Menschen.