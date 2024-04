per Mail teilen

Feuilletonistisch. Unterhaltend. Ausgeschlafen. Die SWR Kultur Matinee ist das Kulturmagazin für den etwas längeren Morgen. Und für Morgengenießer. Jeden Sonntag von neun bis zwölf bietet die Matinee: drei Stunden Wort und Musik zu einem Thema – überraschend, vielseitig, facettenreich.

Die SWR Kultur Matinee erforscht das kulturelle Dickicht der Großstädte ebenso wie die Legendensümpfe von Märchenfröschen. Die SWR2 Matinee erklimmt die Literaturberge zur Buchmesse oder taucht hinab zu den jüngsten Schatzfunden unter Wasser. Wenn Freud Geburtstag hat, erkundet die Matinee das Leben auf der Couch. Wenn Deutschlands Ärzte streiken, fragt die Matinee: Is' was, Doc? Wenn die Familien-Politik die "neuen Väter" ausruft, sorgt sich die SWR2 Matinee um die alten. Wenn die deutsche Knauserseele nur ans Sparen denkt, erinnert die Matinee an die Freuden des Luxus.

Zwischen altmeisterlich und neumodisch, zwischen künstlerischen Höchstleistungen und alltäglichen Niederungen schließt die SWR Kultur Matinee den Kulturkreis: mal logisch, mal analogisch, aber immer funkensprühend. Und immer zeitbezogen. Politische Trends und gesellschaftliche Tendenzen, Kunst-Moden und Kultur-Marotten, Feierstündliches und Gedenktägliches – all das greift die Matinee denkspielerisch auf – mit Kurz-Features, Glossen, Reportagen, mit Prominenten im Live-Gespräch und mit der richtigen Musikmischung: klassisch bis heutig.