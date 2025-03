Der Dirigent Teodor Currentzis

Von Lydia Jeschke

Er ist einer der meistdiskutierten Interpreten im aktuellen Klassikbetrieb: Teodor Currentzis, griechischer Opernchef im russischen Perm, Ensemblegründer, Musikmissionar und als programmgestaltender Dirigent so energetisch wie kompromisslos. Im September 2018 wird Teodor Currentzis Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters. Lydia Jeschke stellt ihn vor in einem Gespräch über die Authentizität beim Musikmachen, über Mönche und Zeitmaschinen – und den besonderen Impuls des Neubeginns.

Kurzbiografie Teodor Currentzis

"Dirigent des Jahres", "Ausnahmekünstler", "revolutionärer Geist" – an Superlativen mangelt es nicht, wenn es um den 1973 in Athen geborenen Dirigenten Teodor Currentzis geht. Von der Spielzeit 2018/2019 an übernimmt er die Leitung des SWR Symphonieorchesters als Chefdirigent. Teodor Currentzis und die Musiker des SWR Symphonieorchesters blicken bereits auf eine umfangreiche gemeinsame Konzerterfahrung zurück. Er dirigierte sowohl das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg sowie das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR und hinterließ begeisternde Konzerterlebnisse.

Nachdem Currentzis in St. Petersburg bei dem legendären Ilya Musin studiert hatte, übernahm er von 2004 bis 2010 die Position des Chefdirigenten am Nowosibirsker Staatlichen Akademischen Opern- und Ballett-Theater. Dort gründete er die Ensembles MusicAeterna sowie den MusicAeterna Chor, die er zu weltweiten Erfolgen führte, und die bis heute in Perm, wo er seit 2011 Musikdirektor des Opern- und Ballett-Theaters ist, beheimatet sind. Internationale Gastdirigate gehören ebenso zu seinem Dirigieralltag wie er auch künstlerischer Leiter des Internationalen Diaghilev-Festivals in Perm und Mitbegründer des Festivals Territoria in Moskau ist.



Musikliste:



Jean Philippe Rameau:

"Musette et Tambourine en Rondeau" aus der Ballett-Oper "Les fêtes Hébé ou les talents lyriques"

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Trad.:

"Kathisma" aus dem griechischen Marienhymnos "Akathistos Hymnos"

Griechisch-Byzantische Chor

Leitung: Lycourgos Angelopoulos

Henri Purcell:

"Lamento" aus der Oper"Dido und Aenas"

Simone Kermes (Sopran)

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Dimitri Schostakowitsch:

"Tod eines Dichters", 10. Satz aus der Sinfonie Nr. 14 op. 135

Julia Korpacheva (Sopran)

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Igor Strawinsky:

Ausschnitt aus "Le Sacre du Printemps"

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Joy Division:

"She' s lost control"

Joy Division

Pjotr I. Tschaikowsky:

2. Satz aus dem Violinkonzert D-dur op. 35

Patricia Kopatschinskaja (Violine)

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Dmitri Kourliandski:

Ausschnitt aus der Oper"Nosferatu"

Verschiedene Solisten

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre zur Oper "Don Giovanni"

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Anton Bruckner:

Ausschnitt aus dem 1. Satz der Sinfonie d-Moll Nr. 9 WAB 109

SWR Symphonieorchester

Leitung: Teodor Currentzis