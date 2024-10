per Mail teilen

Ines Kunze ist Autorin für SWR Kultur und außerdem in den News von DASDING zu hören.

Ines Kunze kommt aus Karlsruhe, hat dort und in Tübingen Medienwissenschaft, Anglistik und Musikjournalismus studiert und arbeitet seitdem beim SWR und SR für verschiedene Redaktionen.

Ob als „rasende Reporterin“ im Spielstadt-Sommercamp oder als selbsternannte Redakteurin und Publizistin der eigenen Nachbarschafts- und Freundeskreiszeitung – Für Ines Kunze war schon früh klar, dass es „irgendwas mit Medien“ werden sollte.

Also ging es nach dem Abi nach Tübingen zum Medienwissenschafts- und Anglistikstudium. Noch bevor die Vorlesungen beginnen konnten, spielte ihr der Zufall auch schon einen ersten Nebenjob zu: Ein Mitbewohner vermittelte sie an die Jugendredaktion einer Lokalzeitung, woraus schnell eine freie Mitarbeit in der regulären Redaktion wurde.

Ein paar Jahre später, inzwischen im Masterstudium – Musikjournalismus, weil sie von klein auf Geige spielt – kam die Pandemie und damit die ideale Gelegenheit, eine Uni-Pause einzulegen und sich ein Jahr lang in verschiedene Redaktionen beim SWR, ZDF und rbb auszuprobieren.

Mit dem Master in der Tasche ging es für sie dann erst einmal als Multimedia-Reporterin im SWR Studio Karlsruhe los, bevor sie nach Baden-Baden zu DASDING wechselte, wo sie vor allem in den News zu hören ist. Damit die Kultur dabei nicht zu kurz kommt, ist sie außerdem für SR Kultur und SWR Kultur im Einsatz.