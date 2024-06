Christiane Maschajechi

"...Bei mir wollte ja mal ein Doktor an die Nebenhöhlen ran, da hab ich gesagt, nee, bloss nichts machen. Mein Sound ist doch Gold wert.“ (Udo Lindenberg)"

Beim SWR seit 1998 Nachrichten / Hörspiele von + mit dem SWR / Sprecherin für ARTE.

Eventmoderatorin / Medientrainerin / Rednertrainerin für Führungskräfte.

Mit einem Stipendium der Kunststiftung Baden Württemberg fing der künstlerische Lebenslauf an. Mit Eventkonzeptionen und kabarettistischer Live-Moderation für Veranstaltungen schuf Sie sich ein Alleinstellungsmerkmal in Sachen Auftragskunst. Mit dem Kabarett "Schwäbische Erotik" fördert Sie so den Humor im Schwabenland!

Ihre Wurzeln liegen in Siebenbürgen - einem sehr gesprächigen deutschen Volksstamm, und so hat sie in ihrer Leidenschaft fürs Sprechen und Schreiben ihre Berufung gefunden.