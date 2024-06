Geboren in Schwaben, aufgewachsen in Baden, nach dem Abi: Radio „von der Pike auf“ bei Radio Wachenburg gelernt;

Ausbildung zur Logopädin an der FU Berlin, Wirkungsstätten: Phoniatrien an der Uni Erlangen, an der MHH in Hannover und am Cochlear Implant Centrum Hannover. Spezialisierung auf Stimmtherapie.

Lehrlogopädin in Hannover und Heidelberg.

Seit 1999 beim SWR in Baden-Baden im Sprecherteam, Aufnahmen für Hörfunk, Fernsehen und ARTE.

Nachrichten- und Programmpräsentation. Moderation von Musiksendungen bei SWR Kultur.