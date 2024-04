SWR2 Kantate vom 14.4.2024

Johann Sebastian Bach:

"Du Hirte Israel, höre" BWV 104

Julius Pfeifer (Tenor)

Otto Katzameier (Bass)

SWR Vokalensemble Stuttgart

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Hans Zender

Rolf Schweizer:

"Der Herr ist mein getreuer Hirt"

Ernst Wacker (Orgel)

Heinrich Schütz:

"Der Herr ist mein Hirt" SWV 33

Dorothee Mields (Sopran)

David Erler (Countertenor)

Georg Poplutz, Tobias Mäthger (Tenor)

Dresdner Kammerchor

Dresdner Barockorchester

Leitung: Hans-Christoph Rademann

1724 komponiert Johann Sebastian Bach in seinem ersten Amtsjahr als Leipziger Thomaskantor für den Sonntag Misericordias Domini, den zweiten Sonntag nach Ostern, die Kantate "Du Hirte Israel, höre" BWV 104. Sie beginnt mit einem Zitat aus Psalm 80. Darin wird Gott als Hirte des Volkes Israel um Befreiung gebeten. Der Text aus dem Alten Testament wird im Neuen Testament, insbesondere in der so genannten „Hirtenrede“ aus dem Johannesevangelium, auf Jesus Christus als den guten Hirten bezogen. Dieses Bild klingt im Schlusschoral der Kantate erneut an. Zu diesem Choral hat Rolf Schweizer ein Vorspiel geschrieben, und Heinrich Schütz hat den Text in seinen "Psalmen Davids" op. 2 vertont.