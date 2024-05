Fünf Preisträger*innen des ARD-Musikwettbewerbs auf Tour

Das Amelio-Trio mit Johanna Schubert an der Geige, Philipp Kirchner am Klavier und Merle Geißler am Cello, ergänzt um den Bratschisten Takehiro Konoe und den Kontrabassisten Vilmos Mohácsi: Fünf junge Musikerinnen und Musiker, die vergangenes Jahr beim ARD-Musikwettbewerb gewonnen haben, touren in den kommenden Wochen durchs Land. Sie sind Anfang bis Mitte 20 und damit im besten Alter, um einen spannenden Lebensweg in der Welt der Klassik anzutreten. Auf ihrer Preisträger-Tour musizieren sie in verschiedenen Kammermusik-Formationen, vor allem aber als Klavier-Quintett. Sven Scherz-Schade hat sie bei ihren Proben in Baiersbronn getroffen.