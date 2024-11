Datum: Freitag, 30. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 19:15 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 69,00 Euro Kategorie II: 55,00 Euro Kategorie III: 41,00 Euro Kategorie IV: 27,00 Euro Kategorie V: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Werke von Isabella Leonarda, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Germaine Tailleferre, Kurt Weill, Léo Ferré, Martin Gore, Oliver Riedel, Barry Manilow, Daniel Koschitzki und Victor Plumettaz Mitwirkende: Valer Sabadus Countertenor



SPARK | DIE KLASSISCHE BAND

Andrea Ritter Blockflöte

Daniel Koschitzki Blockflöte, Melodica

Stefan Balazsovics Violine, Viola

Victor Plumettaz Violoncello

Christian Fritz Klavier

„Wer von uns kennt sie nicht: die Sehnsucht – dieses schmerzliche Verlangen nach etwas, das unerreichbar oder noch nicht da ist; nach einem Zustand, einer Sache, einem geliebten Menschen? Sehnsucht ist ein urdeutsches Wort, für das es in anderen Sprachen keine präzisen Entsprechungen gibt, wohl aber zahlreiche Musikstücke und -stile, die dieses Gefühl in Töne fassen. In ihrem gemeinsam für die Schwetzinger SWR Festspiele 2025 konzipierten Programm widmen sich das Ensemble SPARK und der Countertenor Valer Sabadus ganz dieser facettenreichen Emotion. Zu hören ist verführerische, sehnsuchtsvolle Instrumental- und Vokalmusik, entstanden zwischen dem frühen 18. und dem frühen 21. Jahrhundert. Händel lässt die Vögel singen, Schubert sehnt sich und leidet, Vivaldi steuert zahlreiche Sekundreibungen bei, Bach erfreut sich an weidenden Schafen und lässt Zion freudig singen, Glühwürmchen leuchten, bei Michael Nyman klingt sogar eine Melodica verführerisch, man tanzt Tango, und am Ende dürfen wir uns mit Barry Manilow fragen: Could it be magic – ist das womöglich Magie?

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar | Kurfürstenstube