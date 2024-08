zusammenspielen – freie Musiker*innen bei SWR2

29.6.2021

Bachs Lieblingsschüler: Musik von Johann Ludwig Krebs

Mit seiner Bewerbung als Bachs Nachfolger in Leipzig scheitert Johann Ludwig Krebs. Aber zumindest in seinen Werken will er den Mentor übertrumpfen: Seine „Clavierübung“ zeigt einen eigenwilligen Stil im Übergang vom Barock zur Empfindsamkeit. Für #zusammenspielen hat Organist Ingo Bredenbach, daraus gemeinsam mit der Sopranistin Christine Reber, Orgelvorspiele und Choräle (Praeambuli und Choräle alio modo) in der Tübinger Stiftskirche aufgenommen.