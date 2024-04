Endgültig berühmt machte ihn seine Musik zum Film „Alexis Sorbas“. Doch Mikis Theodorakis‘ Werkliste hält mehr bereit als bloß den Sirtaki. Als Komponist unsterblicher Melodien und als Freiheitskämpfer ging er in die griechische Geschichte ein.

Mikis Theodorakis 11 Präludien für Klavier - Alle Werkangaben auf einen Blick Komponist Mikis Theodorakis (1925 - 2021) Werk 11 Präludien für Klavier



Bezeichnungen:

Nr. 1 - Tranquillo

Nr. 2 - Allegro

Nr. 3 - Allegretto

Nr. 4 - Sostenuto e cantabile

Nr. 5 - Andante mosso

Nr. 6 - Adagio appassionato

Nr. 7 - Andante semplice

Nr. 8 - Andante

Nr. 9 - Adagio

Nr. 10 - Tranquillo

Nr. 11 - Allegro Interpretin Danae Dörken (Klavier) Aufnahme Konzert vom 27.1.2023 im Frankfurter Hof, Mainz -im Rahmen der Reihe SWR2 Internationale Pianisten in Mainz

Seine Musik machte den Sirtaki zum griechischen Kulturgut

Als Hauptdarsteller im Film „Alexis Sorbas“ machte Anthony Quinn den griechischen Volkstanz Sirtaki weltberühmt. Doch es ist ein Volkstanz, den es eigentlich gar nicht gibt.

Mikis Theodorakis hat den Sirtaki für den Film „Alexis Sorbas“ gewissermaßen erfunden. Heutzutage hat sich der Sirtaki tatsächlich zu einem Volkstanz entwickelt und gilt als nationales Kulturgut Griechenlands.

Anthony Quinn und Alan Bates tanzen den Sirtaki. Die Szene aus dem Film „Alexis Sorbas“ ging in die Filmgeschichte ein und bleibt bis heute untrennbar mit der Musik von Mikis Theodorakis verknüpft. IMAGO IMAGO / Granata Images

Es gab Zeiten, in denen Mikis Theodorakis diesen Tanz verflucht hat, weil er sein ganzes Werk auf dieses eine Stück reduziert sah. Dabei gibt es in der erstaunlich langen Werkliste von Theodorakis einiges mehr zu entdecken – darunter Opern, Ballette, Filmmusiken, Sinfonien, Kammermusik und zahlreiche Lieder.

Komponist, Widerstandskämpfer, Politiker

Die rechten Diktaturen, den Zweiten Weltkrieg, die deutsche Besatzung, die Militärjunta, die Versuche einer Demokratisierung und die Wirtschaftskrise – all das hat Mikis Theodorakis erlebt, und zwar an vorderster Front, als Widerstandskämpfer, als Komponist und als Politiker. Immer wieder wird er verhaftet, gefoltert und teilweise erst in allerletzter Minute gerettet.

Geboren wird Theodorakis 1925 auf der Insel Chios. Als Kind reist er umher, sein Vater ist Regierungsbeamter und wechselt von Ort zu Ort. Theodorakis ist dabei umgeben von Bildung und Kultur. Er lernt Instrumente zu spielen, komponiert früh, gründet einen Chor.

Am 2. Dezember 2021 stirbt Mikis Theodorakis 96-jährig in Athen. Er hinterließ mehr als 1.000 Werke, darunter sinfonische Werke, Schauspielmusiken, Opern, Ballette und eine große Zahl von Liedern. Die griechische Folklore bildete dabei eine zentrale Inspirationsquelle. IMAGO IMAGO / ANE Edition

Ab 1943 studiert er Musik in Athen, später auch in Paris. Während seiner Zeit am Athener Konservatorium tobte der Zweite Weltkrieg. 1941 besetzen die deutschen Truppen das Land am Mittelmeer. Es folgen politische Unruhen und die schlimmste Hungersnot in der Geschichte Griechenlands.

Theodorakis schließt sich der EAM an, der linksgerichteten „Nationalen Befreiungsfront“, und kämpft im Widerstand gegen die Deutschen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg kommt die politische Situation in Griechenland nicht zur Ruhe.

… und dazwischen: Musik.

Nach dem Rückzug der deutschen Wehrmacht 1944, wehrt sich Theodorakis mit anderen Gleichgesinnten gegen die Einmischung der Briten. Dann kommt es zum Griechischen Bürgerkrieg und der Komponist wird als kommunistischer Regime-Gegner verhaftet. Das war 1947, im selben Jahr entstehen auch seine elf Präludien für Klavier.

Die elf Präludien von Theodorakis sind kurze Szenen, die die Hörerinnen und Hörer immer wieder in neue Situationen hineinwerfen. Ständig lösen neue musikalische Sequenzen und Motive die vorausgegangenen ab. Sie klingen mal melancholisch, mal tänzerisch, mal nachdenklich, mal ausgelassen.