Mein Beethoven (1 - 5)

mit Nicolas Tribes

Ein gutes Chanson ist wie ein französisches Croissant: Leicht aber gehaltvoll. Wir feiern die große Musiktradition unserer Nachbarn - immer wieder in diesem Jahr in der Musikstunde am Samstag. Im Februar u.a. mit Robert Charlebois, Clara Ysé, Barbara oder Solann, die in diesem Frühjahr ihr erstes Konzert im legendären Olympia in Paris gibt.