„Ein Morgenliedgen vor des Obristen Quartier“ – Die Hautboistenbande

Von Ilona Hanning

Ende des 17. Jahrhunderts beginnt die Karriere der Barockoboe. Von Frankreich aus verbreitet sie sich schnell in ganz Europa, weil man damals alles kopiert, was am französischen Hof gerade en vogue ist. Jeder Hof, der etwas auf sich hält, stellt deshalb auch französische Oboisten ein oder lässt ein bis zwei Musiker aus den eigenen Reihen Oboe lernen. Schon bald gibt es an europäischen Höfen auch Oboenbanden. Als Musiker einer Oboenbande reitet man in Frankreich mit den Dragonern in den Kampf, in England spielt man für Königin Anne Stuart und in Deutschland auch mal bei Begräbnissen.



Musikliste:



André Danican Philidor:

Marche royalle à 3 dessus de hautbois pour la marche françoise

aus der CD: Fastes de la Grande Écurie

Syntagma Amici

Leitung: Jérémie Papasergio

Anonymus:

Ballet à Cheval fait pour le grand Carouselle fait à la Place Royal[e] pour le mariage de Louis XIII Joué par les Grand[s] hautbois* 1er Air – 2e Air – 3e Air – 4e Air

aus der CD: Fastes de la Grande Écurie

Syntagma Amici

Charles Desmazures:

Chaconne à 4

aus der CD: Fastes de la Grande Écurie

Syntagma Amici

Leitung: Jérémie Papasergio

Jean Baptiste Lully:

Marche du regiments du roy

aus der CD: Fastes de la Grande Écurie

Syntagma Amici

Leitung: Jérémie Papasergio

James Paisible:

Suite C-Dur

aus der CD: The Queen’s Favourites

La Petite Écurie

Johann Philipp Krieger:

Partie Nr. 1 für 3 Oboen und Basso continuo F-Dur

aus der CD: Music For Hautbois Band

Toutes Suites

Johann Christian Schieferdecker:

Sarabande, Gavotte en rondeau, Menuett und Trio aus: Concerto Nr. 8 F-Dur

aus der CD: No Strings Attached

La Petite Écurie

Reinhard Keiser:

Gavotta aus: Ouverture a 4 in D-Dur

aus der CD: No Strings Attached

La Petite Écurie





