Christian Thielemann: „Meine Reise zu Beethoven“

„Dieser Übergang ist für mich der atmosphärische Tiefpunkt der Symphonie. Dreifaches Pianissimo, liegende Töne in den Streichern, vielsagendes Pochen in der Pauke, große Nervosität, das restliche Orchester schweigt. Dann Nebelschlieren in den ersten Geigen, die Bässe pochen mit, es verdichtet sich, schraubt sich in die Höhe und entlädt sich schließlich in ein achttaktiges Crescendo, das attacca und wie auf einer Raketenabschussrampe ins Schluss-Allegro führt.“