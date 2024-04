Godmother of Punk: Nina Hagen mit neuem Album „Unity“

Nina Hagen ist eine Institution: Mit grellem Look und unzähmbarem Charakter brachte sie die Anarchie in den deutschen Musik-Mainstream. Nach zwölf Jahren erscheint nun ihr neues Album „Unity“ – musikalisch ein ähnlich anstrengender Stilmix wie die Outfits der Künstlerin und gleichzeitig eine schöne Erinnerung an die Existenz unserer skurrilen und liebgewonnenen „Godmother of Punk“.