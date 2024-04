Me and My Music – Satoko Fuji

Von Konrad Bott

Ob sie tatsächlich Jazz spielt? Das zu entscheiden, überlässt Satoko Fuji lieber den Zuhörenden. Für sie ist die Essenz des Jazz, das grenzenlose Experimentieren, weit weg vom Reißbrett der Genrebegriffe. Die japanische Pianistin und Komponistin hat unter anderem bei George Russell und Paul Bley studiert. Über Jahrzehnte hat sie sich von traditionellem Jazz und Big Band-Sounds beeinflussen lassen, hat experimentelle Musik gemacht, unberechenbare Stücke geschrieben und ist tief in die freie Improvisation getaucht. In dieser Sendung lassen wir Satoko Fuji selbst über sich und ihre Musik sprechen.



Satoko Fujii:

On the road

Satoko Fujii

Taiko Saito



Satoko Fujii:

Go on foot

Satoko Fujii Trio



Satoko Fujii:

Crustal movement

Ikué Mori

Natsuki Tamura

Christian Pruvost

Satoko Fujii

Peter Orins



Satoko Fujii:

Jet Black

Satoko Fujii Tokyo Trio



Satoko Fujii:

Gentle slope

Satoko Fujii Tokyo Trio