Der Spirit von Kansas City – Count Basie als Bandleader und Pianist

Von Hans-Jürgen Schaal

In Kansas City fing alles an: Als der Bandleader Bennie Moten 1935 überraschend starb, übernahm sein Pianist William Basie die Band und machte sie zu seiner eigenen. Zwei Jahre später eroberte sie New York und wurde eines der führenden Schwarzen Orchester des Swing. Zu den Stärken der Basie-Band gehörten der gleichmäßig trottende Swing-Beat, die zündenden Bläserriffs, heiße Soli und eine zurückhaltende, aber dynamische Eleganz. Die Reduktion aufs Wesentliche beschreibt auch Count Basie als Pianisten: Sein Spiel hielt der im April vor 40 Jahren gestorbene Musiker immer knapp und sparsam.



Count Basie:

Swinging At The Daisy Chain

Count Basie & His Orchestra



Count Basie:

Swinging At The Daisy Chain

Count Basie & His Orchestra



Count Basie:

Swinging At The Daisy Chain

Count Basie & His Orchestra



Count Basie:

Topsy

Count Basie & His Orchestra



Lester Young:

Lester Leaps In

Count Basie’s Kansas City Seven



Freddie Green:

Corner Pocket

Count Basie & His Orchestra



Frank Foster:

Shiny Stockings

Count Basie & His Orchestra



Neal Hefti:

The Kid From Red Bank

Count Basie & His Orchestra



Freddie Green:

Corner Pocket

Count Basie & His Orchestra



Quincy Jones:

Muttnik

Count Basie & His Orchestra



Count Basie:

Count’s Place

Count Basie and the Kansas City Seven



Count Basie, Dizzy Gillespie:

You Got It

Count Basie and Dizzy Gillespie



Neal Hefti:

Li’l Darlin’

Count Basie & His Orchestra