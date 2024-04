Das Who-is-Who der Big Band

Jürgen Neudert war bereits mit 16 Jahren Gaststudent am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg und studierte dort im Anschluss klassische Posaune. 1990 entschied er sich für eine neue Ausrichtung: Jazz-Posaune in Köln. Seitdem spielte der Posaunist in zahlreichen Bands, darunter in "Rhythm Combination & Brass" und dem Cologne Contemporary Jazz Orchestra. Nachdem Jürgen Neudert viele Jahre in der SWR Big Band ausgeholfen hat, freuen wir uns, ihn seit Anfang 2022 als festes Mitglied zu begrüßen.