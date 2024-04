a ship – Franz Hautzinger & Burkhard Stangl im Duo

Von Nina Polaschegg

Rund 35 Jahre arbeiten der Vierteltontrompeter Franz Hautzinger und der Gitarrist Burkhard Stangl in den unterschiedlichsten Konstellationen schon zusammen. Beide zählen sie zu den Pionieren des Wiener Reduktionismus, der Klänge und Ästhetiken, die Improvisierende um die Jahrtausendwende entwickelten. Jeder und Jede von ihnen aus zum Teil anderen Motiven, anderen musikalischen Herkünften und dennoch an Ähnlichem arbeitend. Nun haben sich die beiden erstmals zum Duo zusammengetan und ein Album veröffentlicht.



Franz Hautzinger, Burkhard Stangl:

A ship is

Franz Hautzinger

Burkhard Stangl



Franz Hautzinger, Burkhard Stangl:

At shore

Franz Hautzinger

Burkhard Stangl



Franz Hautzinger:

Ticket to India

Franz Hautzinger



Gunter Schneider, Burkhard Stangl, Radu Malfatti, Franz Hautzinger:

Dachte Musik 1

Gunter Schneider

Burkhard Stangl

Radu Malfatti

Franz Hautzinger



Franz Hautzinger, Burkhard Stangl:

But that is

Franz Hautzinger

Burkhard Stangl



Burkhard Stangl:

Nights (With You) Thinking of John Dowland and William Byrd

Theresa Dlouhy

Eva Reiter

Tom Pauwels



Franz Hautzinger:

Town Down

Franz Hautzinger Regenorchester



Christian Reiner, Steve Gander, Isabelle Duthoit,

Manon-Liu Winter, Burkhard Stangl, Franz Hautzinger:

Kapaar

Franz Hautzinger’s Poet Congress



Franz Hautzinger, Burkhard Stangl:

Not

Franz Hautzinger

Burkhard Stangl



Franz Hautzinger, Burkhard Stangl:

What

Franz Hautzinger

Burkhard Stangl