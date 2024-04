Ijoma Mangold stellt vor: John Milton — Paradies verloren

Ijoma Mangold bringt das neue Buch von John Milton „Paradies verloren“ mit in die Runde.

Cover des Buches von John Milton: Paradies verloren Pressestelle Verlag: Friedenauer Presse Paradies verloren Erzählt, übersetzt und kommentiert von Rolf Schönlau Autor: John Milton Verlag: Friedenauer Presse (310 Seiten, € 28,00) ISBN: 978-3-7518-8001-5

Ein Klassiker in neuem Gewand, von Rolf Schönlau erzählt, übersetzt und kommentiert. Schönlau, 1950 in Paderborn geboren, lebt in Schlangen, Nordrhein-Westfalen und in Rom. Er arbeitet als Schriftsteller und Übersetzer.

Über John Milton

In seinen Gedichten und Prosawerken beschäftigte sich der 1608 in London geborene John Milton überwiegend mit Schuld, der politischen Situation seiner Zeit und drückte in seinen Texten auch seinen Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung aus.

Für sein Eintreten für ein republikanisches Regierungssystem galt er seinerzeit als umstritten. Einfluss und Aufsehen erreichte er außerdem für seine 1644 verfasste „Areopagitica“, in der er sich für Rede- und Pressefreiheit einsetzte.

Miltons Epos „Das verlorene Paradies“ gilt als sein bekanntestes Werk.