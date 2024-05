per Mail teilen

Mit neuen Büchern von Madame Nielsen, Constantin Schreiber, Cho Nam-Joo, T.C. Boyle, Zeinab Badawi sowie Literatur aus dem Sudan

Die Autorin Madame Nielsen fühlt sich klein angesichts all ihrer in Dänemark so weltberühmten Autorenkollegen. „Mein Leben unter den Großen“ heißt ihr humoristischer Bericht. Wir besprechen ihn. Eine Rezension von Julia Schröder.

Constantin Schreiber im Gespräch

Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber recherchiert viel über die arabische Welt. Bekannt wurde er durch seine Sachbücher. Jetzt hat er erstmals einen Ägypten-Krimi geschrieben: „Kleopatras Grab“. Hören Sie ihn im Gespräch mit SWR Kultur.

„Die Regierung fand, ich wolle nur Ärger machen“ – Aktuelle Literatur aus dem Sudan

Im benachbarten Sudan herrscht augenblicklich Krieg. Viele Menschen sind auf der Flucht. Von den Konflikten im Sudan berichten Fatin Abbas, Stella Gaitano und Abdelaziz Baraka Sakin in ihren neuen Romanen. Sonja Hartl stellt die Neuerscheinungen in einem Mini-Feature vor.

Ausflüge nach Afrika und Seoul

Außerdem empfehlen wir „Eine afrikanische Geschichte Afrikas“ der in Khartum geborenen britischen Journalistin Zeinab Badawi. Ein umfangreiches historisches Kompendium.

Und: Korea besteht nicht nur aus glitzerndem K-Pop. Davon erzählt Cho Nam-Joo in ihrem neuen Roman „Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah“. Darin führt sie in die prekären Außenbezirke der Großstadt Seoul.

Die Literaturkritikerin Isabella Arcucci im Gespräch.

Cho Nam-Joo – Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah

Literarisch souveräne Kurzgeschichten von T.C. Boyle

Drohnenautos, Incel-Männer und Wasserfluten - von den kleinen und großen Katastrophen der Gegenwart erzählt schließlich T.C. Boyle in dreizehn neuen Stories. „I Walk Between the Raindrops“ heißt sein neuer Erzählband.

