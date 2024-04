Renommierte deutschsprachige Literaturkritiker*innen wählen jeden Monat zehn Buch-Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leser*innen wünschen.

Wie kommt die Liste zustande?

30 Literaturkritiker*innen geben monatlich vier Neuerscheinungen ihrer Wahl Punkte (15, 10, 6, 3). Die Jury entscheidet autonom. Die Punkte, die für die Bücher abgegeben werden, ergeben die Platzierung. Auf die Liste dürfen nur Bücher gewählt werden, die deutschsprachig sind oder in deutscher Übersetzung erscheinen und die im genannten Monat erschienen sind. Ein Buch kann höchstens dreimal auf die Bestenliste gewählt werden.

Die Jurymitglieder:

Gerrit Bartels (Berlin), leitender Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel

Helmut Böttiger (Berlin), freier Autor und Kritiker

Gregor Dotzauer (Berlin), Literaturredakteur des Berliner Tagesspiegel

Martin Ebel (Zürich), Literaturredaktor beim Tages-Anzeiger

Eberhard Falcke (München), freier Literaturkritiker und Moderator

Meike Feßmann (Berlin), Kritikerin und Essayistin

Cornelia Geißler (Berlin), Literaturkritikerin und Autorin für verschiedene Ressorts der Berliner Zeitung

Sandra Kegel (Frankfurt am Main), Literaturkritikerin und leitende Redakteurin im Feuilleton der FAZ

Dirk Knipphals (Berlin), Literaturredakteur bei der taz

Anne-Dore Krohn (Berlin), Literaturredakteurin bei Radio 3 (rbb)

Martina Läubli (Zürich), Kulturredakteurin der NZZ am Sonntag mit Schwerpunkt Literatur

Sigrid Löffler (Berlin), frei schaffende Publizistin, Kritikerin und Moderatorin

Jörg Magenau (Tübingen/Uckermark), freier Autor und Literaturkritiker

Ijoma Mangold (Berlin), Literaturkritiker und kulturpolitischer Korrespondent bei DIE ZEIT

Klaus Nüchtern (Wien), Autor und Literaturkritiker der Wiener Zeitung Falter

Jutta Person (Berlin), freie Kritikerin und Journalistin, schreibt für Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT, Philosophie Magazin

Iris Radisch (Hamburg), schreibt für DIE ZEIT im Bereich Feuilleton und Literatur

Denis Scheck (Köln), freier Literaturkritiker, Autor und Moderator (ARD druckfrisch, SWR lesenswert)

Christoph Schröder (Frankfurt am Main), Literaturkritiker, Moderator und Publizist, schreibt für Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT

Julia Schröder (Stuttgart), freie Journalistin und Literaturkritikerin, arbeitet u.a. für SWR und Deutschlandfunk

Gustav Seibt (Berlin), Publizist, schreibt für die Süddeutsche Zeitung

Shirin Sojitrawalla (Wiesbaden), freiberufliche Journalistin mit den Schwerpunkten Literatur und Theater

Hubert Spiegel (Frankfurt), Deutschland-Korrespondent des Feuilletons der FAZ und Herausgeber der Frankfurter Anthologie

Nicola Steiner (Zürich), freie Journalistin und Moderatorin, Leiterin des Literaturhaus Zürich

Daniela Strigl (Wien), Literaturwissenschaftlerin, Kritikerin und Essayistin

Beate Tröger (Frankfurt am Main), freie Kritikerin und Moderatorin

Kirsten Voigt (Baden-Baden), freie Kritikerin, Privatdozentin und Kuratorin

Jan Wiele (Frankfurt), Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Insa Wilke (Berlin), Literaturkritikerin, Moderatorin und Publizistin

Hubert Winkels (Berlin), Moderator und Kritiker, schreibt für DIE ZEIT