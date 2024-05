Weihnachtshexe und Surfing Santa: So kurios feiert die Welt Weihnachten

Ukraine | Früher war mehr… Spinnweben

Tauglänzende Spinnweben sind in der Ukraine ein beliebter Weihnachtsbaumschmuck IMAGO ITAR-TASS

Bei Spinnweben am Weihnachtsbaum würden Sie denken, dass der Baum schon zu lange steht? Nicht so in der Ukraine. Ein Volksmärchen erzählt von einer armen Witwe, die kein Geld hatte, um für ihre Kinder das Christbäumchen zu schmücken. Die Spinnen in ihrem Haus zeigten Mitleid und am Weihnachtsmorgen, als die Kinder erwachten, war der Baum mit den schönsten Webnetzen geschmückt. Vielleicht auch aufgrund dieser Geschichte gelten Spinnweben im Haus als Zeichen des Glücks.