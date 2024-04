Jung, kreativ und depressiv – Die Singer-Songwriterin Clara Louise will Mut machen

Clara Louise wird 1992 in Lahnstein geboren, mit 16 zieht sie nach Salzburg, der Liebe und der Musik wegen. Mit 17 veröffentlicht sie ihr Album „Magic“, mit 26 einen Gedichtband. Inzwischen hat sie mehrere Alben und Bücher veröffentlicht, über 200-tausend Menschen folgen ihr auf Instagram.

Neben dem Erfolg gehört auch die Depression zum Leben von Clara Louise, im Teenageralter wurde die Erkrankung erstmals diagnostiziert. Clara Louise macht sich für einen offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen stark und engagiert sich für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Clara Louise: Über mir die Wolke: Eine hoffnungsvolle Geschichte für dunkle Tage Pressestelle Rowohlt Taschenbuch Über mir die Wolke Eine hoffnungsvolle Geschichte für dunkle Tage Autor: Clara Louise Genre: Gesellschaft Verlag: Rowohlt Taschenbuch, 22,- Euro ISBN: 978-3499006005

