Vom Mekong nach Schwetzingen – Wie Herr Ngo in Deutschland heimisch wurde

Er ist 16, als die Familie ihn auf ein völlig überladenes Boot setzt, das ihn aus dem kommunistischen Vietnam in eine bessere Zukunft bringen soll.

Das war 1978. Chi Dung Ngo gelangt nach Deutschland und schafft dort nach nur 6 Jahren das Abitur.

Seit knapp 30 Jahren führt der studierte Germanist ein Übersetzungsbüro in Schwetzingen, wo er mit seiner Familie lebt.

Das Übersetzen aus dem Deutschen ins Vietnamesische fällt ihm mittlerweile leichter als umgekehrt. Die Heimat, so Herr Ngo, sei ihm in vielerlei Hinsicht fremd geworden, nur das vietnamesische Essen, davon käme er nicht los.

Heimat für Fortgeschrittene: Vom Mekong in die Mitte Deutschlands Pressestelle Claudius Verlag Heimat für Fortgeschrittene Vom Mekong in die Mitte Deutschlands Autor: Chi Dung Ngo Genre: Flucht Verlag: Claudius ISBN: 978-3532628003

Musiktitel

Boat people

Inna Modja feat. Oumou Sangaré

CD: Motel bamako



Ru Ta Ngam Ngùi

Khánh Ly

Live in Quán Van



Don't give up

Peter Gabriel

CD: Kuschelrock, Vol. 1



Gypsy

Suzanne Vega

CD: Tried and true - The best of Suzanne Vega



East west link

King Gizzard & The Lizard Wizard

CD: L.W.