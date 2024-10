Um Längen voraus: der Stiefel

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Freiheit, Coolness und der American Way of Life - dafür stehen Cowboystiefel, die der Western so richtig populär machte und die auch heute noch in den Schuhschränken stehen-weltweit. Ob Cowboystiefel, Doc Martens oder Gummistiefel: das Schuhwerk mit dem langen Schaft ist nicht tot zu kriegen. Und es hat eine lange Geschichte: von der Steinzeit bis zu den Modestatements emanzipierter Frauen, die ihr Blümchenkleid gerne mal mit knallharten Kampfstiefeln kontrastieren.



Die SWR Kultur Matinee geht der Frage nach, was in den Stiefeln steckt, auch jenseits aller modischen Stilrichtungen.



So finden sich Gummistiefel an Ortsschildern aufgehängt: ein Bauernprotest, dem man Parallelen zur Bundschuhbewegung im 16.Jahrhundert nachsagt. Oder Stalins Stiefel: die sind alles, was vom Denkmal des Diktators in Budapest übrigblieb. Ein Symbol von Macht und Gewalt. Stiefel haben aber auch märchenhafte Züge. Davon zeugen die Siebenmeilenstiefel. Oder man kann aus ihnen trinken, vorzugsweise Bier. Auch, wenn das schon mal schiefgehen kann. Und: Stiefel sind Sportgeräte. Schon mal was vom "Gummistiefelweitwurfwettbewerb" gehört?



Gäste der Sendung sind die Modedesignerin Madeleine Häs von der Hochschule Pforzheim, der Leiter des Bauernkriegmuseums Weinstadt, Bernd Breyvogel und Moderator Michael Lücke, Mitbegründer des ersten Gummistiefelweitwurfvereins Deutschlands, "Gib Gummi 03 e.V."



Redaktion: Astrid Tauch

Musikredaktion: Moritz Chelius