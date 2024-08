Geisternetze, Hummer und historische Schätze – der Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher Florian Huber

Dr. Florian Huber ist Unterwasserarchäologe und hat jüngst in der Südsee das auf Grund gelaufene Freibeuterschiff S.M.S. Seeadler aus dem 1. Weltkrieg untersucht.

Er sucht aber auch für den WWF Geisternetze im Meer, abgerissene Fischernetze, in denen sich Tiere verfangen. Netze, die irgendwann zu Mikroplastik werden. Oder er untersucht die Hummerbestände vor Helgoland. Über seine Projekte schreibt er auch Bücher und besonders gerne erklärt er Kindern, was er tut. In der Kinderbuch-Reihe: Was ist Was.

Zeitreisen unter Wasser. Spektakuläre Entdeckungen zwischen Ostsee und Bodensee. Funde von Archäologen und Forschungstauchern Pressestelle wbg Theiss in Wissenschaftliche Buchgesellschaft Zeitreisen unter Wasser Spektakuläre Entdeckungen zwischen Ostsee und Bodensee. Funde von Archäologen und Forschungstauchern. Autor: Dr. Florian Huber Genre: Sachbuch Verlag: wbg Theiss in Wissenschaftliche Buchgesellschaft ISBN: 978-3806243505

Tauchgang ins Totenreich: Archäologie unter dem Meeresspiegel Pressestelle Rowohlt Buchverlag Tauchgang ins Totenreich: Archäologie unter dem Meeresspiegel Autor: Dr. Florian Huber Genre: Sachbuch Verlag: Rowohlt Buchverlag ISBN: 978-3498028381

Weitere Bücher vom Unterwasser-Archäologen und Forschungstaucher Dr. Florian Huber

(SWR 2022)

