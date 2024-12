Robert Schad, Bildhauer, Larians / Frankreich

(Öffentlichen Veranstaltung vom 12. Februar 2020 bei der Art Karlsruhe)

SWR2 Zeitgenossen mit Robert Schad als Videomitschnitt:

In seiner ersten Ausstellung wurden seine Skulpturen vom Sockel geworfen, heute pilgert das Publikum zu ihnen, so zuletzt 2019 in Oberschwaben. Dort präsentierte Robert Schad im Rahmen des Projekts "Von Ort zu Ort" an 40 Orten 60 Großskulpturen. Schad wurde 1953 in Ravensburg geboren und studierte an der Kunstakademie Karlsruhe. Er lebt mittlerweile in Frankreich und in Portugal. Seine Skulpturen sind bis zu 15 Meter hoch und tonnenschwer. Gleichwohl besitzen sie eine große Leichtigkeit und wirken oft wie Zeichnungen im Raum.