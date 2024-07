per Mail teilen

Der Flughafen Mailand-Malpensa wird nach Silvio Berlusconi benannt. Die Entscheidung sorgt in Italien für viel Wirbel und Proteste: Auch nach seinem Tod spaltet der ehemalige Ministerpräsident die Gemüter.

„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“, fragte sich Hamlet, Prinz von Dänemark, in William Shakespeares Tragödie. In Mailand lautete bis vor kurzem die Frage ein wenig anders: „Benennen wir ihn nach ihm oder nicht?“.

Die Frage bezog sich auf den Flughafen Mailand-Malpensa, der zum Flughafen „Silvio Berlusconi“ umbenannt werden sollte. Und die italienische Zivilluftfahrtbehörde ENAC hat in den vergangenen Tagen ihre Entscheidung getroffen: Malpensa wird zu „Silvio Berlusconi“.

Matteo Salvini freut sich über die Umbenennung

Der Vorschlag und die anschließende Zustimmung haben für große Empörung im Land gesorgt. Der Vorschlag kommt vom italienischen Minister für nachhaltige Infrastruktur und Mobilität und stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini, der aus Mailand stammt und sich über die Umbenennung freut, wie er auf seinem X-Kanal mitteilte.

✅ L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Grande soddisfazione per un grande italiano. pic.twitter.com/C2QslajUrI

Doch seine Entscheidung hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Politische Gruppen der Opposition forderten eine Dringlichkeitssitzung in der Abgeordnetenkammer, um die Entscheidung zu diskutieren.

Ein Gegenvorschlag: Den Flughafen nach der Ballerina Carla Fracci benennen Die Gewerkschaft CGIL hatte das Verkehrsministerium gebeten, den Flughafen nach der berühmten Mailänder Ballerina Carla Fracci zu benennen. Die Petition war auch vom Intendanten der Mailänder Scala, Dominique Meyer, unterzeichnet worden, der die Benennung nach Berlusconi als spalterisch bezeichnete. In der Petition wird auch darauf hingewiesen, dass der Flughafen mit der Benennung nach Fracci der erste in Italien gewesen wäre, der nach einer Frau benannt worden wäre.

Kritik am „Flughafen Bunga-Bunga“

Am 15. Juli demonstrierten Menschen vor dem Sitz der Region Lombardei in Mailand gegen die Umbenennung des Malpensa-Flughafens. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZUMAPRESS.com | Stefano Porta

In den Sozialen Medien kommentieren viele Leute die Querele mit polemischen und ironischen Posts, die auf die Fragwürdigkeit der Persönlichkeit Berlusconis hinweisen.

„Flughafen Bunga-Bunga“ heißt es etwa – ein Begriff, der in Italien und im Ausland Berlusconis „sexy“ Abendessen bekannt gemacht hat. So wird beispielsweise „gescherzt“, dass ab sofort nur sexy Frauen an dem Flughafen arbeiten dürfen.

Viele Einwände gegen die Umbenennung

Milano contro l’aeroporto Berlusconi: manifestazione in Regione e in Comune. Foto e video della mobilitazione di massa ⤵️📽️📸#Milano #15luglio #Berlusconi #Malpensahttps://t.co/x783OzDEIN

Andere Kritiker schlagen einen ernsteren Ton an und spielen auf die angeblichen Verwicklungen von Silvio Berlusconi mit der sizilianischen Mafia an.

Viele schreiben auf X, dass es unmöglich sein kann, die Flugstrecke „Mailand-Berlusconi – Palermo-Falcone e Borsellino“ zu fliegen. Der Flughafen in Sizilien ist den beiden Staatsanwälten Giovanni Falcone und Paolo Borsellino gewidmet, die Anfang der 1990er-Jahre von der Mafia brutal ermordet wurden.

„Malpensa gehört allen“

Bereits über 160.000 Unterschriften wurden für die Petition „Malpensa gehört allen – NEIN zum Flughafen Berlusconi“ gesammelt. Die Umbenennung war zuerst für den anderen Flughafen in Mailand, Linate, vorgesehen, der zum Landkreis Mailand gehört und somit unter der Rechtsprechung der Stadt steht.

Mailands Bürgermeister ist für Zehn-Jahres-Regel

„Ich verteidige auf jeden Fall die Zehn-Jahres-Regel“, sagte Bürgermeister Giuseppe Sala, nachdem der Mailänder Stadtrat den Antrag abgelehnt hatte, einen öffentlichen Platz nach dem ehemaligen Ministerpräsidenten zu benennen.

Laut dieser Regel müssen mindestens zehn Jahre seit dem Tod einer Person vergangen sein, damit eine öffentliche Ehrung oder Benennung nach ihr erfolgen kann. Dies soll verhindern, dass kurzfristige Emotionen oder politische Beweggründe die Entscheidung beeinflussen. Genug Zeit soll vergehen, um die historische Bedeutung und den Einfluss einer Person vollständig zu bewerten.

„Für manche Leute, und damit meine ich nicht Salvini, sondern generell, sind Regeln dazu da, umgangen zu werden. Für mich sind sie dazu da, um respektiert zu werden“: Der Bürgermeister hat in einem langen Post auf Instagram seine Position verteidigt und appelliert an Marina Berlusconi, die älteste Tochter Silvio Berlusconis, ob diese Umbenennung der richtige Weg zur Erinnerung an ihren Vater sei – eine Person, über die sich vehement streiten lässt.

Appell des Mailand Bürgermeisters auf Instagram an Silvio Berlusconis älteste Tochter „Liebe Marina, ich habe Sie immer für einen intelligenten Menschen gehalten, und Ihre jüngsten Äußerungen haben dies bestätigt. Sie haben aus erster Hand erfahren, wie sehr Ihr Vater geliebt und gehasst wurde. Aber war es nicht besser zu warten, die Gemüter abkühlen zu lassen, die Geschichte Ihres Vaters in aller Ruhe zu lesen? Warum müssen wir angesichts der Art und Weise, wie diese Entscheidung getroffen wurde, so schnell Partei ergreifen? Sind Sie wirklich froh, dass diese Debatte jetzt wieder aufflammt?“

Berlusconis Sohn stuft die Umbenennung als „voreilig“ ein

Auch der Sohn Pier Silvio Berlusconi hat sich im Rahmen einer Pressekonferenz zur Umbenennung des Flughafens geäußert.

„Als Kinder freuen wir uns, aber in diesem Fall war der Zeitpunkt falsch gewählt. Sie haben zu früh und zu überstürzt gehandelt“, zitiert ihn die italienische Zeitung „La Stampa“. Es sei für ihn klar gewesen, dass das eine Kontroverse auslösen würde.