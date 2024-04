Perspektivwechsel – Was die eigene Krebserkrankung für den Onkologen Wolfram Gössling verändert hat

Sein ganzes Berufsleben lang hat sich Wolfram Gössling mit Krebs beschäftigt – als Onkologe und als Forscher. Doch als bei ihm selbst Krebs diagnostiziert wird, ist er darauf nicht vorbereitet.

Als Ehemann und Vater von vier kleinen Kindern, als Trompetenspieler und Vogelfan, als Jogger und vielbeschäftigter Arzt gehörte er ganz selbstverständlich zu der Gruppe der Gesunden.

Erst jetzt versteht er, was seine Patienten erleben, wenn sie aus der Fülle des Lebens herausgerissen werden. Denn das Sarkom in seinem Gesicht kommt einem Todesurteil gleich. Die Krankheit hat ihn zu einem anderen Arzt gemacht.

Am Leben bleiben: Ein Onkologe bekämpft seinen Krebs Pressestelle Rowohlt-Verlag Am Leben bleiben Ein Onkologe bekämpft seinen Krebs Verlag: Rowohlt Taschenbuch ISBN: 978-3-499-00605-0

