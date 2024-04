Kabarett fürs Klima – Anny Hartmann heizt den Bremsern munter ein

Der Job bei der Sparkasse ist Anny Hartmann nach ihrem Studium der Volkswirtschaftslehre zu humorlos. Also tastet sie sich ab 2007 ins Comedyfach. Das erlebt sie dann aber als zu seicht und läuft seit 2010 im Politischen Kabarett zu Hochform auf. 2023 gibt es dafür den Deutschen Kleinkunstpreis.

Am Anfang jedes Programms steht bei ihr die akribische Recherche, dabei packt sie die kontroversesten gesellschaftlichen Debatten an und füttert ihr Publikum mit so manch bitterer Erkenntnis. Ihr aktuelles Programm “Klima-Ballerina” zeigt, wie viel mehr wir alle tun müssten und dass wir dabei trotzdem Spaß haben können.

Beitrag aus SWR3 Club-Comedian der Woche

Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2023 an Anny Hartmann

Deutscher Kleinkunstpreis 2023

Musiktitel

Mistook you for a man

Jessie Monk

CD: Mistook you for a man



Das Paradies

Bosse

CD: Sunnyside



So much more

Ruti

CD: So much more



Schäm dich Europa

Konstantin Wecker

CD: Utopia



Can't get out of this mood

Samara Joy

CD: Linger awhile