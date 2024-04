Bis heute wird Geschichte überwiegend entlang von staatlichem Handeln und gesellschaftlichen Bewegungen erzählt. Bekanntermaßen waren die Führungsfiguren über Jahrtausende meist Männer.

Die Journalistin und Podcasterin Jasmin Lörchner hat es sich zur Aufgabe gemacht, von denen zu erzählen, deren Wirken übersehen oder kleingeredet wurde: Frauen und queere Menschen. In ihrem Geschichtspodcast „Herstory“ portraitiert sie die mächtige chinesische Piratin Zheng Yisao neben der Universalgelehrten Hildegard von Bingen, die afrikanische Freiheitskämpferin und Sklavenhändlerin Njinga neben der englischen Maler*in Hannah Gluckstein alias „Gluck“. Wichtig ist Lörchner, Raum für die Widersprüchlichkeit von historischen Personen zu lassen. Daher heißt ihr eben erschienenes Buch „Nicht nur Heldinnen“.

Zur Homepage von Jasmin Lörchner

Nicht nur Heldinnen - 20 Frauen, die Geschichte schrieben Pressestelle Herder-Verlag Nicht nur Heldinnen 20 Frauen, die Geschichte schrieben Autor: Jasmin Lörchner Genre: Geschichte Verlag: Verlag Herder, 22,- Euro ISBN: 978-3451033421

