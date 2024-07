Grüne Gazpacho für heiße Tage - Kalte Olivensuppe mit Ricotta

per Mail teilen

Gazpacho - ein Gericht, das alles vereint was der Garten in den heißesten Monaten des Jahres produziert. Darüber hinaus wird sie aufgrund der Einfachheit ihrer Zubereitung geschätzt.

Unser Genussforscher Thomas Vilgis verzichtet in seinem Rezept auf Tomaten. Kaum vorstellbar, schmeckt aber trotzdem. Ein raffiniertes Rezept mit viel Umami, das ebenso schnell zubereitet ist wie die traditionelle Gazpacho.

Rezept: Kalte Olivensuppe mit Ricotta

Suppe

Zutaten:

1 Schlangengurke (Salatgurke)

500 ml Vollmilch

200 g grüne Oliven (entsteint)

6 Sardellenfilet (aus dem Glas)

10 Stängel Schnittlauch

1 Zweig frischer Estragon

2 Zweige frisches Basilikum

8 Körner weißer Pfeffer

Zubereitung:

Die Gurke nicht schälen, gründlich waschen, halbieren, die Kerne entfernen und in Stücke schneiden.

In einem Mixer die Gurkenstücke mit den Sardellenfilets, den Kräutern (samt Stängel) und den Oliven pürieren. Dabei die Milch zugeben, bis eine flüssige, suppige Konsistenz entsteht. Die Pfefferkörner in einem Mörser zerstoßen und zu der Suppe geben. Danach mindestens eine, besser zwei Stunden im Kühlschrank kaltstellen.

Anrichten

160 g Ricotta

1 -2 EL Zedernholzkerne (Biomarkt)

je 4 kleine Blättchen Basilikum und Estragon

1 EL Schnittlauchröllchen

Vor dem Anrichten die Zedernholzkerne in einer trockenen Pfanne anrösten. Ricotta in vier Teile portionieren, zu Klößchen formen und in Schälchen geben und mit der Suppe begießen.



Mit den gerösteten Zedernholzkernen und Kräutern garnieren.