Gefürchtet, geachtet – von gestern? Eva Behrendt über ihre Arbeit als Theaterkritikerin

"Schlag ihn tot, den Hund - er ist ein Rezensent" - kein Satz dürfte das zuweilen angespannte Verhältnis zwischen Künstler und Kritik drastischer und aus bekannterem Munde zusammenfassen als dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe.

Dass es sogar in Handgreiflichkeiten enden kann, zeigte 2023 der Hundekot-Angriff eines bekannten Choreographen auf die Rezensentin einer großen Tageszeitung. Doch wie bedeutsam ist Kritik, zumal Theaterkritik, noch in einer Zeit schwindender Auflagen und digitaler Selbstinszenierungsstrategien?

Eva Behrendt arbeitet seit vielen Jahren als Redakteurin für "Theater heute" und Kritikerin für die "taz" - und sie ist Teil der Jury, die für das angesehene Berliner Theatertreffen 2024 die "zehn bemerkenswerten Inszenierungen" ausgewählt hat.

Berliner Theatertreffen 2024

