Etappe 5: Burgen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Burgen sind geschichtsträchtige Orte, die die Fantasie anregen. Sie zeugen von Sicherheitsbedürfnis und bieten romantische Bilder und Vorstellungen. Deshalb sind sie so beliebt. Rund 25.000 gibt es allein im deutschsprachigen Raum. Manche von ihnen trotzen stolz den Jahrhunderten. Andere sind nur noch Ruinen. Touristisch attraktiv sind die meisten.



Die Matinee besucht in der 5. Etappe ihrer Sommerreise Burgen: Die meisten der mächtigen Steinbauten zeugen von einer Zeit, die so ganz anders war als heute: vom Mittelalter. Doch auch im 21. Jahrhundert leben Menschen in Burgen. Und heute wie damals ist das Leben auf der kalten, großen Burg nicht nur romantisch. Wie fühlt es sich an in einer Burg zu leben? Mit welchen Bildern und Erwartungen besuchen Touristen Burganlagen? Wie kommt es, dass Mittelalterfeste und Ritterspiele so populär sind? Das wollen wir wissen. Und mehr noch: Welche Klischees bedienen Burgen im Film? Warum heißt das Wiener Burgtheater "Burg"? Und weshalb braucht der Reichstag in Berlin einen Burggraben?



Gesprächspartner der Sendung sind der Kunsthistoriker Ulrich Großmann, Karl Heindl vom Publikumsdienst des Wiener Burgtheaters und der Archäologiekritiker Nikolaus Bernau.



Redaktion: Astrid Tauch / Georg Brandl

Musikredaktion: Dorothee Riemer