Vom Bauernhof an die Uni – Politikwissenschaftler Bernd Hüttner

Er ist auf einem Bauernhof im Hohenlohischen aufgewachsen, zwischen Kartoffelernte, Heumachen und Schweinestall. Bücher gab es keine, und es wurde auch nicht viel geredet. Schlechte Ausgangsbedingungen also für einen akademischen Werdegang.

Heute ist Bernd Hüttner Referent für Zeitgeschichte und Geschichtspolitik der Rosa-Luxemburg Stiftung, und er hat ein Buch herausgegeben gemeinsam mit dem Historiker Riccardo Altieri.

Der Titel: Klassismus und Wissenschaft. Eine Sammlung von Erfahrungsberichten über den Spagat zwischen Wissenschaftslaufbahn und nicht-akademischer Herkunft.

Klassismus und Wissenschaft: Erfahrungsberichte und Bewältigungsstrategien Pressestelle Bund demokrat. Wissenschaftl Klassismus und Wissenschaft: Erfahrungsberichte und Bewältigungsstrategien Autor: Riccardo Altieri, Bernd Hüttner Genre: Wissenschaft Verlag: Bund demokrat. Wissenschaftl ISBN: 978-3939864288

Homepage von Bernd Hüttner

