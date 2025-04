Die tiefe Verletzlichkeit einer Weltmetropole - Korrespondentin Antje Passenheim über New York in der Coronazeit (1/8)

Dreimal hat Antje Passenheim New York kennengelernt seit sie das ARD-Hörfunkstudio leitet. Im Sommer 2019 tritt sie an und taucht ein in die quicklebendige Stadt, die sie erwartet hat.

Ab März 2020 trifft das Coronavirus die Stadt. Der Big Apple bricht traurige Rekorde an Infektions- und Totenzahlen. Ein monatelanger Shutdown legt eine unwirkliche Ruhe über die Metropole, die New Yorker sind allein zuhause, wer immer kann, im Homeoffice. Von dort aus sendet auch Antje Passenheim, über eine jetzt völlig andere Stadt, geprägt von Angst und Trauma.

Seit Beginn der Impfkampagne öffnet sich New York wieder und aus der Stadt "nach der Pandemie" berichtet Antje Passenheim über Solidarität, Hilfsbereitschaft und Resilienz.

Musiktitel

New York is my destination

Suzanne Vega

CD: Lover, beloved: Songs from an evening with Carson McCullers



New York

JW Francis

CD: We share a similar joy



Nouvelle York

Camille Bertault

CD: Pas de géant



Empire state of mind

Jay-Z feat. Alicia Keys

CD: Empire state of mind



King frustration

Fantastic Negrito

CD: Have you lost your mind yet?