Die Kunst der guten Wahl – Wie treffen Sie Entscheidungen?

Am Sonntag steht die Bundestagswahl an. Wir nehmen das zum Anlass, ganz grundsätzlich über das Wählen und Entscheiden nachzudenken.

Schließlich sind es Entscheidungen, die unserer Existenz Gestalt geben – kleine Alltagsentscheidungen wie große Lebensentscheidungen: Welches Brillenmodell? Ein Hund? Welche Schule? Eine Ausbildung? Eine Auszeit? Heiraten? In der Demokratie geben wir mit der Wahlentscheidung der Gesellschaft Gestalt.

Aber was macht eine gute Wahl aus? Ist sie kopf- oder bauchgesteuert? Spontan oder wohlüberlegt? – Wie treffen Sie Entscheidungen?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und rufen Sie an! Ab 19 Uhr unter: 07221 – 2000.

Gast im Studio ist Melanie Wolfers. Die studierte Philosophin und Theologin ist Seelsorgerin, Referentin, Bestsellerautorin und Beraterin zu Fragen der Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung.

Pressestelle bene! Entscheide dich und lebe! Von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen Autor: Melanie Wolfers Genre: Ratgeber Verlag: bene! ISBN: 978-3963401176

Musiktitel:



Which side are you on?

Lee Knight

CD: Long time passing: Kronos Quartet and friends celebrate Pete Seeger



Verso il mare

Chiara Izzi und Kevin Hays

CD: Across the sea



Der Wegweiser

Gisbert Zu Knyphausen, Kai Schumacher

CD: Lass irre Hunde heulen



Reader`s Choice

Ed Motta

CD: Perpetual gateways



Your power

Billie Eilish

CD: Your Power



Der Wind

Magdalena Ganter

CD: Neo noir



I Lied

Lord Huron feat, Allison Ponthier

CD: I Lied