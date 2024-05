Lebendige Demokratie lernen - Marina Weisband will Digitalisierung und Demokratiebildung an Schulen zusammenbringen

1994 kommt die sechsjährige Marina Weisband als jüdisches Kontingentflüchtlingskind aus der Ukraine nach Deutschland. 2021 hält sie vor dem Bundestag eine Rede anlässlich des Holocaustgedenktags.

In den 27 Jahren dazwischen entwickelt sich die unpolitische Schülerin zu einer politisch neugierigen Studentin und schließlich zur öffentlichen Person. Zunächst als Politikerin der Piratenpartei, später bei Bündnis 90/Die Grünen sowie als Publizistin, Diplompsychologin, Netzaktivistin und Expertin für digitale Bildung.

Hauptberuflich engagiert sich Weisband inzwischen als Beteiligungspädagogin und will mit dem Projekt "Aula" möglichst vielen Schüler*innen politische Partizipation nahebringen.

„Der Diskurs im Netz kann unglaublich zerstörerisch sein. Ich bekomme Drohungen, auch Beleidigungen. Aber viel viel mehr als das alles begegnen mir Leute, mit denen man sich austauschen kann über super viele inspirierende Sachen.“

Musiktitel

Speak loud (when you speak love)

BRTHR

CD: High times for loners



Ich hasse es

Dota

CD: Ich hasse es



John, take me with you

JW Francis

CD: John, take me with you



Youth

Sarah Klang

CD: Virgo



What can we do?

Hannah Williams & The Affirmations

CD: 50 foot woman