Die heiße Zukunft unserer Städte – der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Philip Haggeney

Philip Haggeney hat als Landschaftsarchitekt und Stadtplaner den Grünzug Nordost im Rahmen der BUGA in Mannheim geplant und umgesetzt. Der Grünzug soll Kaltluft in die Stadt bringen, denn aufgrund des Klimawandels werden unsere Städte immer heißer.

Der gebürtige Pforzheimer beschäftigt sich mit nachhaltigen Maßnahmen, die dafür sorgen können, dass die Temperatur erträglich bleibt. Ein Mittel: Unsere Städte müssen blaugrüner werden, sagt er. Es braucht viel, viel mehr Bäume und Regen, der aufgefangen wird.

