Amseln in Stringtangas – Verhaltensforscher Martin Wikelski und sein Internet der Tiere

Der Verhaltensbiologe Martin Wikelski leitet das Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee und hat sich auf die Wanderwege von Zugvögeln und anderen Tieren spezialisiert. Auf seinen Forschungsreisen wurde er von Reisratten gebissen und von Haien bedroht und rettete auch schon Seelöwen-Teenager vor wütenden Alphatieren.

Das von ihm ins Leben gerufene Icarus-Projekt sammelt Signale von Tausenden von Tieren, unterstützt von Weltraum-Satelliten. Die Anbringung der Sender gestaltet sich – wie etwa bei Amseln – manchmal etwas komplizierter. Wikelski ist davon überzeugt, dass wir von Tieren lernen und mit ihrer Hilfe beispielsweise drohende Naturkatastrophen und Pandemien früher erkennen können.

250 Millionen Flugmeilen – 375.000 Tiere – über 1000 untersuchte Tierarten

Buchcover "The Internet of Animals" von Martin Wikelski Pressestelle Piper Verlag The Internet of Animals: Was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können Autor: Martin Wikelski Verlag: Malik ISBN: 978-3890295619

Martin Wikelski zu Gast in der Landesschau Baden-Württemberg am 21.03.2024

Musikliste:

In der Natur

Deichkind

Album: Neues vom Dauerzustand



Walk on the wild side

Lou Reed

Album: The essential Lou Reed



Scabby head and legs

This Is The Kit

Album: Careful of your keepers



I can see clearly now

Johnny Nash

Album: Super Sommer Hits



Nature boy - nature girl

Sonja Kandels

Album: Express Your Life