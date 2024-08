Aus dem Leben geschubst – True Crime | Tod auf dem S-Bahn-Gleis

Nachts schleicht Klaus Bräunig in Mainz um die Häuser, um heimlich Frauen zu beobachten. Im Juni 1970 wird er festgenommen. Für die Richter ist er nicht nur ein Voyeur, sondern ein Doppelmörder. Im Verhör gesteht er die Morde. Später widerruft er allerdings und beteuert seither seine Unschuld.

Erst nach 53 Jahren wird Klaus Bräunig aus der Haft entlassen – im Alter von 79 Jahren.



Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer sprechen über eine der längsten Haftstrafen in Deutschland.



