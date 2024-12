Aroma für alle – Vanille

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Alle lieben Vanille! Besonders in der Weihnachtszeit kann man den süßlich-milden Vanillearomen kaum entgehen: sei es in der Backstube, auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Parfumabteilung. Aber so allgegenwärtig die Vanille ist, sie selten. Echte Vanille zumindest. Und teuer! Sehr teuer! Nach Safran ist echte Vanille das zweitteuerste Gewürz der Welt. Das liegt u.a. daran, dass die sensiblen Orchideenpflanzen in Handarbeit bestäubt werden müssen, damit sie überhaupt die begehrten süßen Schoten entwickeln. Und: sie müssen nach der Ernte in einem wochenlangen Verfahren fermentiert und getrocknet werden. Dass es trotzdem keinen Mangel an Vanillearomen gibt, verdanken wir synthetisch hergestelltem Vanillin.



Die SWR Kultur Matinee folgt den Spuren der süßen Gewürzpflanze: Wir besuchen einen der ältesten deutschen Gewürzhändler in Hamburg und wir sprechen über die Kultur- und Kolonialgeschichte der Vanille. Wir erfahren, wie das synthetisch hergestellte Vanillin den Vanille-Markt revolutioniert hat. Mit einem Parfümeur sprechen wir über alte und neue Vanilledüfte. Wir hören vom Vanille-Flop eines weltweit agierenden Softdrink-Herstellers, treffen Vanilla Girls, kochen herzhaftes mit Vanille und erfahren, was es mit "Plain Vanilla" auf sich hat.



Die Matinee in SWR Kultur – einfach dufte!



