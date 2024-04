Advent und Weihnachten im Corona Jahr – Wie feiern Sie?

Die zweite Corona Welle ist in vollem Gange, die meisten Weihnachtsmärkte fallen aus, Experten empfehlen, vor dem Familientreffen in Quarantäne zu gehen.

Sind die Einschränkungen nur frustrierend oder ein guter Boden für endlich mehr Besinnlichkeit? Wird der alljährliche Einkaufsstress vor dem 24. Dezember in diesem Jahr durch stille Einkehr und liebevolles Geschenkebasteln ersetzt? Gabriele Arnold macht sich so ihre Gedanken - und leitet in der Evangelischen Landeskirche Württemberg eine Arbeitsgruppe "Was machen wir Weihnachten?" Singen darf die Gemeinde jedenfalls vermutlich nicht.

Rufen Sie ab 19.00 Uhr an unter 07221 2000. Erzählen Sie uns, ob Sie sich für die Adventszeit etwas Besonderes vorgenommen haben.

